NetScout Systems Aktie

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WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Frühes Investment 25.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das NetScout Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,38 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die NetScout Systems-Aktie investierten, hätten nun 3,652 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 143,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,25 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 43,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte NetScout Systems einen Börsenwert von 2,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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