NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetScout Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NetScout Systems-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NetScout Systems-Anteile bei 27,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,597 NetScout Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 32,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,81 USD wert. Damit wäre die Investition 17,81 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at