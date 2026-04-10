NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Frühes Investment
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NetScout Systems-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NetScout Systems-Anteile bei 27,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,597 NetScout Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 32,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,81 USD wert. Damit wäre die Investition 17,81 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetScout Systems Inc.
Analysen zu NetScout Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetScout Systems Inc.
|27,37
|-2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.