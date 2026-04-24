NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|NetScout Systems-Investmentbeispiel
|
24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades NetScout Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen NetScout Systems-Anteile an diesem Tag bei 21,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die NetScout Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 475,285 NetScout Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 489,54 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Anteils am 23.04.2026 auf 32,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,90 Prozent.
Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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