NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in NetScout Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades NetScout Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen NetScout Systems-Anteile an diesem Tag bei 21,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die NetScout Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 475,285 NetScout Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 489,54 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Anteils am 23.04.2026 auf 32,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,90 Prozent.

Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at