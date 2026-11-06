NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in NetScout Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das NetScout Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,25 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NetScout Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,419 NetScout Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,82 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 05.11.2026 auf 31,83 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 108,82 USD, was einer positiven Performance von 8,82 Prozent entspricht.

NetScout Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at