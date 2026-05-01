NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Rentabler NetScout Systems-Einstieg?
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01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen NetScout Systems-Anteile letztlich bei 26,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NetScout Systems-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,715 NetScout Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 33,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,19 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,19 Prozent gesteigert.
NetScout Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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