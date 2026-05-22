NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetScout Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,296 NetScout Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,42 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 21.05.2026 auf 39,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,42 Prozent vermehrt.

Am Markt war NetScout Systems jüngst 2,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at