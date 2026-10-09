NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetScout Systems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen NetScout Systems-Investment verdienen können.

Am 09.10.2025 wurde das NetScout Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NetScout Systems-Aktie an diesem Tag 26,51 USD wert. Bei einem NetScout Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 377,216 NetScout Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetScout Systems-Anteile wären am 08.10.2026 14 824,59 USD wert, da der Schlussstand 39,30 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,25 Prozent.

Der NetScout Systems-Wert an der Börse wurde auf 2,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at