NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetScout Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NetScout Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,87 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,189 NetScout Systems-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.06.2026 176,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,09 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76,33 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at