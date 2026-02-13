NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetScout Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen NetScout Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,716 NetScout Systems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 904,22 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Anteils am 12.02.2026 auf 28,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,58 Prozent verringert.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at