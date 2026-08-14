NetScout Systems Aktie

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WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Performance unter der Lupe 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NetScout Systems-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die NetScout Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das NetScout Systems-Papier an diesem Tag bei 22,39 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hat, hat nun 4,466 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 177,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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