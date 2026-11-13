NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Lukrative NetScout Systems-Investition?
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,10 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investierten, hätten nun 49,751 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (32,55 USD), wäre die Investition nun 1 619,40 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,94 Prozent angewachsen.
NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetScout Systems Inc.
Analysen zu NetScout Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetScout Systems Inc.
|29,12
|3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.