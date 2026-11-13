NetScout Systems Aktie

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WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Lukrative NetScout Systems-Investition? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen NetScout Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,10 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investierten, hätten nun 49,751 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (32,55 USD), wäre die Investition nun 1 619,40 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,94 Prozent angewachsen.

NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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