NetScout Systems Aktie

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WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Profitabler NetScout Systems-Einstieg? 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen NetScout Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NetScout Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen NetScout Systems-Anteile letztlich bei 29,47 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die NetScout Systems-Aktie investierten, hätten nun 339,328 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 30,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 200,20 USD wert. Mit einer Performance von +2,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NetScout Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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