NetScout Systems Aktie

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WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

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Lukrative NetScout Systems-Investition? 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das NetScout Systems-Papier bei 28,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NetScout Systems-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 356,633 NetScout Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 39,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 072,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,73 Prozent.

NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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