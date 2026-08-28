NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|Lukrative NetScout Systems-Investition?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das NetScout Systems-Papier bei 28,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NetScout Systems-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 356,633 NetScout Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 39,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 072,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,73 Prozent.
NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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