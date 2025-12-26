NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 10 Jahren eingebracht

NetScout Systems Aktie
Vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31,32 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,928 NetScout Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 27,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 890,17 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,98 Prozent vermindert.
NetScout Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
