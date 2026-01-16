NetScout Systems Aktie

NetScout Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043

Hochrechnung 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NetScout Systems-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,327 Anteile im Depot. Die gehaltenen NetScout Systems-Papiere wären am 15.01.2026 92,98 USD wert, da der Schlussstand 27,95 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 7,02 Prozent.

Am Markt war NetScout Systems jüngst 1,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

NetScout Systems Inc. 23,35 -2,71% NetScout Systems Inc.

