NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 09.01.2023 wurde die NetScout Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die NetScout Systems-Aktie bei 31,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 313,480 NetScout Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie auf 27,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 526,65 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 526,65 USD, was einer negativen Performance von 14,73 Prozent entspricht.

NetScout Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at