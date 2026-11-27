Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Profitabler Neurocrine Biosciences-Einstieg?
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51,06 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Neurocrine Biosciences-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,958 Neurocrine Biosciences-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 325,11 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Anteils am 25.11.2026 auf 166,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 225,11 Prozent gestiegen.
Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 16,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neurocrine Biosciences Inc.
Analysen zu Neurocrine Biosciences Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Neurocrine Biosciences Inc.
|150,05
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.