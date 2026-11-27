Investoren, die vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51,06 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Neurocrine Biosciences-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,958 Neurocrine Biosciences-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 325,11 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Anteils am 25.11.2026 auf 166,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 225,11 Prozent gestiegen.

Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 16,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at