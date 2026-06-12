Neurocrine Biosciences Aktie

Neurocrine Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Langfristige Performance 12.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Neurocrine Biosciences gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48,38 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,067 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (162,71 USD), wäre das Investment nun 336,32 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 236,32 Prozent.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 16,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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