NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Neurocrine Biosciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Neurocrine Biosciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 111,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 89,310 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Anteile wären am 17.09.2026 13 559,88 USD wert, da der Schlussstand 151,83 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 35,60 Prozent vermehrt.

Neurocrine Biosciences wurde am Markt mit 15,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at