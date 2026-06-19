Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Profitable Neurocrine Biosciences-Investition?
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 127,31 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,855 Neurocrine Biosciences-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 158,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 243,34 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 243,34 USD entspricht einer Performance von +24,33 Prozent.
Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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