NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Neurocrine Biosciences-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 50,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 19,853 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 137,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 727,22 USD wert. Mit einer Performance von +172,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Neurocrine Biosciences belief sich jüngst auf 12,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at