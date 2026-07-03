NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Neurocrine Biosciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Neurocrine Biosciences-Anteile 98,61 USD wert. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,014 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 176,72 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 02.07.2026 auf 174,26 USD belief. Das entspricht einem Plus von 76,72 Prozent.

Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 16,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at