NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Neurocrine Biosciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Neurocrine Biosciences-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,984 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Aktien wären am 07.05.2026 1 643,12 USD wert, da der Schlussstand 149,59 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,31 Prozent.

Insgesamt war Neurocrine Biosciences zuletzt 14,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at