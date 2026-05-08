Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Neurocrine Biosciences-Performance
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Neurocrine Biosciences-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,984 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Aktien wären am 07.05.2026 1 643,12 USD wert, da der Schlussstand 149,59 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,31 Prozent.
Insgesamt war Neurocrine Biosciences zuletzt 14,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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