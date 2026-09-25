NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 94,99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,053 Neurocrine Biosciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers auf 138,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,27 USD wert. Das entspricht einem Plus von 46,27 Prozent.

Insgesamt war Neurocrine Biosciences zuletzt 14,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at