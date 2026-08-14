Neurocrine Biosciences Aktie

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WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Rentable Neurocrine Biosciences-Anlage? 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Neurocrine Biosciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 131,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,762 Neurocrine Biosciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,86 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 13.08.2026 auf 150,82 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,86 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 15,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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