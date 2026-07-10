NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Neurocrine Biosciences-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,585 Neurocrine Biosciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 180,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 716,55 USD wert. Mit einer Performance von +271,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 17,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at