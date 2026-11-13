NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 110,25 USD. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,070 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 169,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 536,51 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 53,65 Prozent.

Jüngst verzeichnete Neurocrine Biosciences eine Marktkapitalisierung von 17,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at