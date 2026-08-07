Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Profitabler Neurocrine Biosciences-Einstieg?
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neurocrine Biosciences-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Neurocrine Biosciences-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 49,97 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 200,120 Anteilen. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Anteile wären am 06.08.2026 31 983,19 USD wert, da der Schlussstand 159,82 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219,83 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 16,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neurocrine Biosciences Inc.
Analysen zu Neurocrine Biosciences Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neurocrine Biosciences Inc.
|140,90
|1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.