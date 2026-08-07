Neurocrine Biosciences Aktie

Neurocrine Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Profitabler Neurocrine Biosciences-Einstieg? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neurocrine Biosciences-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien verdienen können.

Die Neurocrine Biosciences-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 49,97 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 200,120 Anteilen. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Anteile wären am 06.08.2026 31 983,19 USD wert, da der Schlussstand 159,82 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219,83 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 16,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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