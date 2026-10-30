Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Frühe Investition
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neurocrine Biosciences-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 225,327 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 146,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 983,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 229,83 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Neurocrine Biosciences eine Börsenbewertung in Höhe von 14,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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