Neurocrine Biosciences Aktie

Neurocrine Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neurocrine Biosciences-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Neurocrine Biosciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 225,327 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 146,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 983,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 229,83 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Neurocrine Biosciences eine Börsenbewertung in Höhe von 14,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Neurocrine Biosciences Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Neurocrine Biosciences Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Neurocrine Biosciences Inc. 129,90 -0,65% Neurocrine Biosciences Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen