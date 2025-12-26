NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 53,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,779 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 2 759,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 146,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 175,92 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Neurocrine Biosciences eine Börsenbewertung in Höhe von 14,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at