WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

Neurocrine Biosciences-Investment im Blick 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Neurocrine Biosciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Neurocrine Biosciences-Papier an diesem Tag 117,51 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,851 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,17 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Anteils am 26.02.2026 auf 130,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,17 Prozent.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 13,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Neurocrine Biosciences Inc. 111,70 0,99% Neurocrine Biosciences Inc.

