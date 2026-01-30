NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neurocrine Biosciences-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers betrug an diesem Tag 153,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,236 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 137,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 999,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,00 Prozent.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 13,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at