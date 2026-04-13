NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2016 wurden Nexstar Media Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,103 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 386,71 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 10.04.2026 auf 183,92 USD belief. Damit wäre die Investition um 286,71 Prozent gestiegen.

Alle Nexstar Media Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at