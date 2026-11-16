Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lukratives Nexstar Media Group-Investment?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 168,43 USD. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,937 Nexstar Media Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 207,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 234,58 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,46 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 6,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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