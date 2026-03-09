Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 150,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,661 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 650,35 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 06.03.2026 auf 247,75 USD belief. Mit einer Performance von +65,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 7,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.
Analysen zu Nexstar Media Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nexstar Media Group Inc.
|212,30
|0,24%
