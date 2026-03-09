NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 150,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,661 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 650,35 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 06.03.2026 auf 247,75 USD belief. Mit einer Performance von +65,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 7,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at