Nexstar Media Group Aktie

Nexstar Media Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

Nexstar Media Group-Performance 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Nexstar Media Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nexstar Media Group-Anteile letztlich bei 170,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Nexstar Media Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,586 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 192,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,63 Prozent zugenommen.

Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

