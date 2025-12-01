Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Performance
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Nexstar Media Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nexstar Media Group-Anteile letztlich bei 170,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Nexstar Media Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,586 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 192,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,63 Prozent zugenommen.
Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Nexstar Media Group Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nexstar Media Group Inc.
|163,30
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.