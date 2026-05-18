NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Nexstar Media Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 18.05.2025 wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nexstar Media Group-Papier letztlich bei 176,53 USD. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,648 Nexstar Media Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 195,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 068,37 USD wert. Damit wäre die Investition 10,68 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Nexstar Media Group eine Marktkapitalisierung von 5,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at