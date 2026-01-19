Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lohnender Nexstar Media Group-Einstieg?
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Nexstar Media Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,098 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 216,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 453,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 353,88 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich jüngst auf 6,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!