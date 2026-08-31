Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Profitables Nexstar Media Group-Investment?
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Nexstar Media Group-Papier bei 52,72 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 189,681 Nexstar Media Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (183,32 USD), wäre die Investition nun 34 772,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 247,72 Prozent zugenommen.
Nexstar Media Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,65 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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