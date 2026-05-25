NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nexstar Media Group-Aktie an diesem Tag bei 151,81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,659 Nexstar Media Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 124,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,67 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,28 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group bezifferte sich zuletzt auf 5,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at