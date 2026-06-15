NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 166,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,600 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 174,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,78 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nexstar Media Group eine Marktkapitalisierung von 5,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at