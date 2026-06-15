Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Performance
|
15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 166,54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,600 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 174,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,78 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,78 Prozent.
Jüngst verzeichnete Nexstar Media Group eine Marktkapitalisierung von 5,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.
Analysen zu Nexstar Media Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nexstar Media Group Inc.
|145,45
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es nach oben. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.