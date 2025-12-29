Nexstar Media Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.12.2024 wurde die Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 159,14 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investierten, hätten nun 6,284 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 204,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 287,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,79 Prozent angewachsen.
Nexstar Media Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
