Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Anlage
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,134 Nexstar Media Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 386,53 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 02.07.2026 auf 181,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 286,53 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group bezifferte sich zuletzt auf 5,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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