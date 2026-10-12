Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Performance
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers betrug an diesem Tag 139,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 71,700 Nexstar Media Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 575,97 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 09.10.2026 auf 161,45 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,76 Prozent vermehrt.
Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 4,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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