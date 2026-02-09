Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Profitable Nexstar Media Group-Anlage?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 126,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,792 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,32 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 06.02.2026 auf 221,27 USD belief. Das entspricht einem Plus von 75,32 Prozent.
Nexstar Media Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
