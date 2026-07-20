NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.07.2023 wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nexstar Media Group-Anteile an diesem Tag 183,45 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, befänden sich nun 54,511 Nexstar Media Group-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 183,71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 014,17 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,14 Prozent erhöht.

Alle Nexstar Media Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at