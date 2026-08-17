Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Nexstar Media Group-Investition im Blick 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Nexstar Media Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nexstar Media Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Nexstar Media Group-Aktie an diesem Tag bei 157,73 USD. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,634 Nexstar Media Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,19 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 14.08.2026 auf 189,57 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group bezifferte sich zuletzt auf 5,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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