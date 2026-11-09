Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Investition
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nexstar Media Group-Aktie an diesem Tag bei 144,24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investierten, hätten nun 0,693 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,74 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 06.11.2026 auf 190,02 USD belief. Damit wäre die Investition 31,74 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Nexstar Media Group einen Börsenwert von 5,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.
Analysen zu Nexstar Media Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nexstar Media Group Inc.
|169,80
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.