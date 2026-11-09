Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Nexstar Media Group-Investition 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nexstar Media Group-Aktie an diesem Tag bei 144,24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investierten, hätten nun 0,693 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,74 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 06.11.2026 auf 190,02 USD belief. Damit wäre die Investition 31,74 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Nexstar Media Group einen Börsenwert von 5,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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