Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Rentables Nexstar Media Group-Investment? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nexstar Media Group-Einstiegs gewesen.

Am 06.04.2021 wurden Nexstar Media Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 143,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69,898 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 12 608,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,38 USD belief. Damit wäre die Investition um 26,08 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Nexstar Media Group eine Marktkapitalisierung von 5,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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