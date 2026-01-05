NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nexstar Media Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nexstar Media Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Nexstar Media Group-Papier an diesem Tag 179,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nexstar Media Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,563 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 161,77 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 02.01.2026 auf 208,84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16,18 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 6,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at